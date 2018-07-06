وزيرة الصحة تزور المصابين الثمانية في السلمانية .. ووكيل الصحة "المانع" يستقبل بمطار البحرين الدولي ١٢ شخص من ركاب حافلة الحادث الأليم بطريق المدينة المنورة المنامة في 06 يوليو/ بنا / قامت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بزيارة تفقدية لمجمع السلمانية الطبي عصر اليوم الجمعة، وذلك للإطمئنان على صحة وسلامة المصابين الثمانية، الذين تم نقلهم من مطار البحرين الدولي ظهر اليوم إلى السلمانية بعد أن استقبلهم في مطار البحرين الدولي ظهر اليوم الجمعة سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع بحضور مستشار علاقات المرضى الاستاذ محمد جاسم ورئيس العلاقات العامة بالوزارة الاستاذ حامد المرواني.







وقامت وزيرة الصحة بزيارة لوحدة الإقامة القصيرة بالسلمانية حال وصول المصابين للاطمئنان عليهم، والتقت بهم وبأهاليهم، وحثت الاطباء والممرضين على استمرار متابعة حالتهم وتوفير العناية اللازمة لهم والتأكد من توافر جميع احتياجاتهم الصحية، والوقوف على سير وخطة العلاج التي سوف تقدم لهم من قبل الكوادر الصحية والفرق التي جهزت لمباشرة هذه الحالات.



وخلال الزيارة التقت الوزيرة "الصالح" بجميع المرضى الذين اصيبوا في حادث الحافلة الأليم، وتمنت لهم سرعة الشفاء والتعافي، موضحة بأن وزارة الصحة ستقوم بتوفير كافة الاحتياجات الصحية لهم إلى أن يتعافوا ويتماثلوا للشفاء، وقد استمعت وزيرة الصحة للمرضى وحديثهم حول الحادث المروع، والعلاج الذي تلقوه بعد الحادث في مستشفيات السعودية الشقيقة.



إلى ذلك تفقدت وزيرة الصحة الوحدات والتجهيزات التي قامت الفرق بتجهيزها لاستقبال وإستيعاب الحالات المصابة، وكذلك التقت بجميع الفرق الطبية والكوادر العاملة والمتمثلة بفريق الإصابات البليغة، وقسم شكاوى المرضى وإداريي السلمانية والمسئولين عن رعاية مصابي حادث حافلة طريق المدينة المنورة.



وفي ختام زيارتها، أثنت الوزيرة "الصالح"، على الجهود الجبارة التي قام بها منتسبو وزارة الصحة من موظفي السلمانية ولجنة العلاج بالخارج للحالات الطارئة وكبار المسئولين والإداريين خلال هذا الحادث الاليم منذ وقوعه، وكافة التجهيزات والعمل مع الجهات المعنية سواء من داخل أو خارج مملكة البحرين، مؤكدة على توجهات الحكومة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لرعاياها أينما كانوا، تأتي ضمن الأولويات، ويتم الإلتزام بها وتوفيرها بالشكل المطلوب، لضمان وصول كافة الإحتياجات الصحية للمرضى والمصابين.



وخلال لقاء وكيل وزارة الصحة " المانع" بالمصابين والذين بلغ عددهم ١٢ معتمرا، أكد أن حكومة مملكة البحرين ترعى جميع المواطنين سواء داخل البحرين أو خارجها، مشيرا إلى تفعيل وزارة الصحة خطة الطوارئ العاجلة بعد وقوع الحادث الاليم، وذلك لتقديم الدعم والمساندة لجميع المصابين ولضمان وصول كافة الخدمات الصحية من تشخيص وعلاج، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل رعاية صحية، حتى وصولهم الديار سالمين بين أهلهم وذويهم.



كما أوضح وكيل الوزارة بأنه قد تم الترتيب مع جميع مرافق وزارة الصحة لاستقبال المرضى واستكمال علاجهم اللازم، حيث قام فريق الإصابات البليغة بالاستعداد لإستقبال الحالات التي تحتاج لإستكمال أي نوع من العلاج، حيث يضم الفريق التخصصات المختلفة مثل الجراحة والطوارئ والباطنية وجراحة الأعصاب.



ومن المقرر ان يعود يوم غد السبت سوف تسعة من المرضى بمرافقة الوفد الطبي البحريني الذي غادر لمباشرة حالتهم الصحية، وبذلك يكون جميع المصابين عادوا للبحرين، ولله الحمد.



وقدم وكيل الصحة الدكتور وليد المانع جزيل شكره وتقديره لجميع الكوادر التي عملت بجد واجتهاد خلال اليومين السابقين من إجل إسعاف وعلاج المصابين، حيث عملوا لساعات متواصلة من أجل مساعدة المصابين في السعودية الشقيقة إلى وصولهم الديار، مؤكدا أن هذا العمل النبيل ليس بغريب على شيم أهل البحرين ومواقفهم التي تتسم بالشهامة دوما.



إلى ذلك عبر المرضى والمصابون وذويهم عن جزيل شكرهم للتسهيلات والمساعدة وكل الدعم الذي حصلوا عليه من وزارة الصحة سواء خارج أو داخل البحرين. كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظهم الله ورعاهم على اهتمامهم وتوجيهاتهم لكافة الجهات للاهتمام بحالتهم.





ن.ع/ع ذ



بنا 1606 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/06 - 19 : 07 PM