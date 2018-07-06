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المقاومة اليمنية بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تتمكن من السيطرة على مركز التحيتا بمحافظة الحديدة
2018/07/06 - 25 : 04 PM
الحديدة في 6 يوليو / بنا / تمكنت قوات ألوية العمالقة العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة من السيطرة الكاملة على مركز مديرية التحيتا في محافظة الحديدة و أجزاء واسعة من المديرية في عملية عسكرية نوعية أسفرت عن مصرع العشرات في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران و أجبرت عناصرها على التقهقر فيما تتقدم قوات المقاومة نحو إدارة المديرية و مركز شرطة التحيتا إضافة إلى تمشيطها أوكار و جيوب الميليشيات في مركز المديرية.


ونقلت وكالة انباء الامارات عن مندوبها في اليمن أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة بمشاركة و إسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من قطع الطريق الرابطة بين مديريتي زبيد و التحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة و ذلك بعد عملية التفاف ناجحة ضمن عملية عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه مدينة الحديدة قطعت على إثرها شريان إمداد الميليشيات داخل مركز المديرية و محاصرتها من محورين في جبهة الساحل الغربي لليمن ليسرع ذلك سقوط العديد من جبهاتها.


ع ذ

بنا 1312 جمت 06/07/2018


عدد القراءات : 52         اخر تحديث : 2018/07/06 - 27 : 04 PM
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