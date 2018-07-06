رئيس وزراء مملكة تايلند يستقبل سفير مملكة البحرين في بانكوك بانكوك في 6 يوليو / بنا / استقبل الجنرال برايوت تشان أوشا رئيس وزراء مملكة تايلند، سعادة السيد أحمد عبدالله الهاجري سفير مملكة البحرين في بانكوك، حيث نقل سعادته خالص تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه اللـه ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى الجنرال برايوت شان أوشا وتمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة تايلند وشعبها الصديق بمزيدٍ من التقدم والازدهار.



وخلال اللقاء رحب الجنرال برايوت تشان أوشا بسعادة السفير أحمد عبدالله الهاجري، مؤكداً اعتزاز مملكة تايلند بعلاقات الصداقة الوثيقة مع مملكة البحرين وما تشهده من تطور وتقدم على المستويات كافة بما يدعم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين في فتح آفاق أوسع للتعاون المثمر، متمنيًا لمملكة البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.



من جانبه، أشاد سعادة السيد أحمد عبدالله الهاجري بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على توسيع أوجه التعاون والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا وفي كافة المحافل.







م.ح.



بنا 1223 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 125 اخر تحديث : 2018/07/06 - 03 : 04 PM