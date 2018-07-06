وزير الصناعة والتجارة والسياحة يبحث في بانكوك مع وزير الصناعة التايلندي تعزيز التعاون في المجالات الصناعية والاستثمارية

بانكوك في 6 يوليو / بنا / في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد اقتصادي إلى مملكة تايلند، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الصناعة التايلندي سعادة السيد اوتاما سافانيانا، وذلك بحضور سفير مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة تايلند سعادة السيد أحمد الهاجري، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد يوسف رحمه وأعضاء الوفد المرافق.



وخلال الاجتماع بحث الوزيران واقع العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها ورفع معدلات التعاون والعمل المشترك بينهما بما يصب في صالح اقتصاد البلدين الصديقين.



وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرتين على السعي المستمر لتطوير علاقات البحرين الاقتصادية بكافة دول العالم وبالأخص الدول الصديقة التي تحظى بعلاقات عريقة وراسخة مع مملكة البحرين، معرباً عن ترحيب البحرين بكافة الاستثمارات والمشاريع الصناعية والتجارية والاستثمارية التي يمكن أن تستفيد من الموقع الاستراتيجي للبحرين لإقامة مشاريعها واتخذها كموقع إقليمي لأعمالها في المنطقة، إضافة إلى اتخاذها كمركز للاستثمارات الصناعية التايلندية و مركز تجاري للتصدير إلى البلدان الأخرى بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تنمية الصادرات، حيث تعد تايلند واحدة من أكبر الاقتصادات المصدرة ، وكذلك توسيع التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل القوانين والسياسات والحوافز وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرة التايلندية في المجالات ذات العلاقة.



وإلى ذلك تطرقت مناقشات الوزيرين البحريني والتايلندي إلى أهمية التعاون في مجالات التصنيع والخدمات الصناعية والتركيز على المجالات الواعدة للاستثمارات الثنائية، خاصة في قطاع السيارات والالكترونيات والمطاط والمواد الغذائية.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1053 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/06 - 14 : 02 PM