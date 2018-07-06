دفعة من المصابين بحادث الحافلة بالمدينة المنورة يصلون اليوم بعد استقرار حالتهم الصحية.. وآخر دفعة من المصابين تصل غدا برفقة الطاقم الطبي البحريني المنامة في ٦ يوليو / بنا / كشف الدكتور نبيل العشيري استشاري الجراحة بمجمع السلمانية الطبي‎ ورئيس لجنه العلاج بالخارج لحالات الحوادث والطوارئ، عن استقرار حالات المرضى من مصابي الحادث الأليم الذي وقع يوم أمس الأول للحافلة التي كانت متوجهة للمدينة المنورة وعلى متنها ٤٦ راكبا، مؤكدا على مساعي وزارة الصحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقديم كافة الخدمات الصحية المطلوبة،ومن المؤمل استكمال إجراءات عودة جميع المصابين يوم غد السبت من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد استقرار حالتهم الصحية.

وأشار العشيري إلى أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج والمراقبة الطبية في المستشفى 5 مرضى فقط، ويتم حاليا تقييم وضعهم الصحي لإنهاء إجراءات خروجهم من المستشفى يوم غد السبت، مبينا وصول دفعة من المرضى ظهر اليوم.



واكد أن الفريق الطبي الذي أُرسل من قبل وزارة الصحة ومنذ وصوله للمرضى باشر مهامه الطبية، وأفاد بأن الحالات ولله الحمد مستقرة وتخضع للإشراف الطبي، والمتابعة الدقيقة من أجل استكمال العلاج اللازم. مبينا بأن المصابين ولله الحمد قد استقرت حالتهم بشكل عام، كما ذكر بأنه يتم حاليا تقييم الحالات والتنسيق مع المعنين من ذوي الاختصاص بمجمع السلمانية الطبي لتنفيذ خطة العلاج اللازمة بعد نقلهم للبحرين لاستكمال العلاج بالمجمع اليوم ويوم غد السبت بمرافقة الفريق الطبي الذي سيرافق آخر دفعة من المصابين ذوي الحالات المتوسطة.







م.ح.



بنا 1001 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/06 - 18 : 01 PM