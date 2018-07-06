الصين تتعهد بالرد على الرسوم الأمريكية على وارداتها التي بدأ تطبيقها اليوم بكين في 6 يوليو / بنا / أعلنت الصين إنها ستتخذ "اجراءات مضادة" بعد أن بدأت الولايات المتحدة اليوم تطبيق رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار.



وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان لها اليوم بهذا الخصوص إن الولايات المتحدة "تشن أكبر حرب تجارية في التاريخ"، مشيرة الى أن ذلك سيضر بالنمو الاقتصادي العالمي.



وأضافت الوزارة أن الصين ستطلع منظمة التجارة العالمية بالأمر وستعمل مع دول أخرى لحماية التجارة الحرة والنظام متعدد الأطراف، مؤكدة أن الصين ستواصل فتح أسواقها وتعميق الإصلاحات.



ولم تكشف وزارة التجارة الصينية في بيانها اليوم عن تفاصيل بشأن الكيفية التي سترد بها الصين على الرسوم الأمريكية الجديدة، لكنها كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بفرض رسوم مضادة بنسبة 25 % على واردات أمريكية بقيمة تماثل نفس قيمة السلع الصينية التي تأثرت بالرسوم الأمريكية.











م.ح.



بنا 0939 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/06 - 54 : 12 PM