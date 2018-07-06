اليابان تعدم العقل المدبر للهجوم بـ"غاز السارين" على مترو انفاق طوكيو عام 1995

طوكيو في 6 يوليو / بنا / أعلنت اليابان اليوم إعدام زعيم الطائفة التي تقف وراء هجوم بغاز السارين القاتل عام 1995 على مترو أنفاق طوكيو.



ونقلت وكالة أنباء "كيودو" عن متحدث باسم الحكومة اليابانية تأكيده انه جري اليوم إعدام "شوكو آساهارا" زعيم الطائفة التي تقف وراء هذا الهجوم.



وذكرت الوكالة أنه تم إعدام نحو ستة أعضاء من هذه الطائفة "أوم شينريكيو" بالإضافة إلى زعيمها "أساهارا" الذي يعد العقل المدبر للهجوم.



ومن المقرر أن تعقد وزيرة العدل اليابانية يوكو كاميكاوا مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم للإعلان عن تفاصيل عملية الاعدام.



يشار الى أن الهجوم بالغاز الذى استهدف مترو أنفاق طوكيو عام 1995 قد أسفر آنذاك عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف شخص.









م.ح.



بنا 0840 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/06 - 59 : 11 AM