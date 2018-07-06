الرسوم الأميركية على واردات الصين تدخل حيز التنفيذ واشنطن في 6 يوليو / بنا / دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على واردات من الصين حيز التنفيذ اليوم.



وذكرت اذاعة "سوا" أن الولايات المتحدة بدأت فرض رسوم بنسبة 25 في المئة على أكثر من 800 صنف من البضائع الصينية تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار.



واشارت الى أن هذه الرسوم تستهدف شريحة واسعة من البضائع الصينية على غرار عربات الركاب وأجهزة البث الإذاعي وقطع الطائرات وأقراص الحواسيب الصلبة، وهي صناعات ذكرت الإدارة الأمريكية إنها "استفادت من ممارسات تجارية غير منصفة".



وتدرس الولايات المتحدة حاليا إضافة حزمة ثانية من الرسوم تضم 284 منتجا بقيمة 16 مليار دولار.







م.ح.



بنا 0830 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/06 - 58 : 11 AM