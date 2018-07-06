اعتقال عدد من الأشخاص في حملة شرطية كبيرة بألمانيا

برلين في 6 يوليو / بنا / ألقت الشرطة الألمانية القبض على عدد من الأشخاص، خلال حملة أمنية كبيرة شنتها الليلة الماضية في مدينة تاونوسشتاين بولاية هيسن غربي ألمانيا.



وأفادت وكالة الأنباء الألمانية انه بحسب معلومات أولية، جرت الحملة أمام نزل للاجئين، ونقلت عن متحدث باسم الشرطة إن قوات خاصة شاركت أيضا في الحملة الأمنية.



ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة سبب شن هذه الحملة التي جرت في عدة مواقع بحي بلايدنشتات في المدينة. ومن المنتظر إعلان تفاصيل عن الحملة في وقت لاحق اليوم.









م.ح.



بنا 0821 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/06 - 58 : 11 AM