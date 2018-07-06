وزير الخارجية الأمريكي يصل الى كوريا الشمالية لمتابعة تنفيذ مقررات قمة ترامب وكيم

بيونج يانج في 6 يوليو / بنا / وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إلى بيونج يانج في زيارة رسمية الى كوريا الشمالية تستغرق يومين ويلتقي خلالها زعيمها كيم جونج أون.



وتعتبر هذه الزيارة الثالثة من نوعها التي يقوم بها بومبيو الى كوريا الشمالية بعد زيارتيه في نهاية مارس وبداية مايو.



ومن المقرر أن يجرى الوزير الأمريكي خلال الزيارة مباحثات لمتابعة نتائج قمة "ترامب وكيم" التي جرت الشهر الماضي وبحث وضع خطة محددة لتنفيذ البيان المشترك الذي توصل إليه الزعيمين خلال هذه القمة.







م.ح.



بنا 0811 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/07/06 - 56 : 11 AM