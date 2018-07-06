مقتل ثمانية سياح صينيين وفقدان 48 آخرين جراء انقلاب قاربين قرب جزيرة بوكيت التايلاندية

بانكوك في 6 يوليو / بنا / لقي ثمانية سياح صينيين على الأقل حتفهم جراء انقلاب قاربين بالقرب من جزيرة بوكيت جنوب تايلاند.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث بجزيرة بوكيت إنه تم العثور على جثث 8 سياح صينيين، بينما لا يزال 48 آخرين في عداد المفقودين اثر انقلاب قاربين بالقرب من الجزيرة.



وأوضح إن قاربين كانا يقلان 146 شخصا، بينهم 129 سائحا صينيا، غرقا أمس بالقرب من المقصد السياحي الذي يحظى بإقبال واسع، على بعد 840 كيلومترا جنوب بانكوك، وتم العثور على إحدى الجثث الليلة الماضية، فيما تم العثور على سبع جثث أخرى اليوم.



وأسفر الحادثان عن تقطع السبل بأكثر من 50 شخصا في المياه، الذين كانوا يرتدون سترات نجاة، وحتى الآن مازال 48 آخرين في عداد المفقودين.



وقال متحدث باسم الشرطة "تم نشر المزيد من ضباط البحرية اليوم. ومازلنا نواجه صعوبات في العثور علي المفقودين".









م.ح.



بنا 0755 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/06 - 12 : 11 AM