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الطقس في مملكة البحرين اليوم
2018/07/06 - 41 : 10 AM

المنامة في 6 يوليو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى حار خلال النهار ورطب أحياناً.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية إلى شمالية من 10 إلى 15 عقدة عند الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام .

درجة الحرارة: العظمى 42 مئوية .. والصغرى 31 مئوية

الرطوبة النسبية: العظمى 90 % .. والصغرى 35 %


م.ح.

بنا 0554 جمت 06/07/2018


عدد القراءات : 80         اخر تحديث : 2018/07/06 - 41 : 10 AM
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