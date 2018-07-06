الطقس في مملكة البحرين اليوم

المنامة في 6 يوليو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى حار خلال النهار ورطب أحياناً.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية إلى شمالية من 10 إلى 15 عقدة عند الظهيرة.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام .



درجة الحرارة: العظمى 42 مئوية .. والصغرى 31 مئوية



الرطوبة النسبية: العظمى 90 % .. والصغرى 35 %





م.ح.



بنا 0554 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/07/06 - 41 : 10 AM