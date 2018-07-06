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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/07/06 - 39 : 10 AM
المنامة في 6 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/ جلالة الملك المفدى يهنئ الرئيس الكازاخستاني بمرور 20 عاما على تأسيس مدينة أستانا

/ جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من ملك مملكة هولندا

/ جلالة الملك المفدى يهنئ رئيس جمهورية ملاوي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

/ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

/ القائد العام لقود دفاع البحرين يقوم بزيارة تفقدية إلى عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين

/ القائد العام لقود دفاع البحرين يستقبل الملحق العسكري للجمهورية الفرنسية بمناسبة انتهاء فترة عمله‎

/ رئيس الحرس الوطني يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين

/ وزير الخارجية: النظام الإيراني يطلق النار على نفسه يومًا بعد يوم

/ وسط إشادات دولية بالمملكة.. رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار: نجاح اجتماع لجنة التراث العالمي جاء نتيجةً لدعم جلالة الملك

/ وزير الصناعة والتجارة والسياحة في بانكوك: إزالة العقبات وتسهيل عملية إقامة المشاريع التجارية في البحرين

/ وزير الصناعة والتجارة والسياحة يحضر اجتماع موسع جمع القطاع الخاص من مملكة البحرين ومملكة تايلند

/ وزير الصناعة والتجارة والسياحة يبحث مع وزير التجارة بتايلند تطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع الشراكات

/ وزير التربية : خطة متكاملة لـنـشر مبـادرة (ديرتك أولى) في المدارس الحكومية والخاصة

/ جمعية المصارف البحرينية تؤكد البنوك البحرينية تتمتع بوضع مالي قوي يتحسن باستمرار

/ مدينة شباب 2030 تواصل الاستعدادات لإطلاقها الأسبوع المقبل

/ الصحة: تطبيق خدمة الرسائل النصية التذكيرية للمواعيد بجميع المراكز الصحية

/ التربية تدعو خريجي الخاص والمدارس خارج البحرين إلى استكمال إجراءات الترشح للبعثات

/ الإمارات تردّ على مزاعم قطر: لم نتخذ أيّ تدابير لإبعاد القطريين عن البلاد

/ التحالف يعلن إسقاط طائرة من دون طيار للمتمردين فوق عدن

/ لأول مرة منذ 15 عاما.. مصر تحقق فائضا أوليا بميزانيتها

/ أمريكا ترد بحزم على تهديدات إيران

/ لندن تطالب موسكو بتقديم توضيحات بعد تسمم جديد بغاز نوفيتشوك

/ دبلوماسيون أوروبيون يتضامنون مع قرية بدوية بالضفة يستعد الاحتلال لهدمها

/ فصائل الجنوب السوري توافق على استئناف المفاوضات بعد تصعيد غير مسبوق

/ ميركل تعلن استعدادها لإجراء مفاوضات دولية بشأن خفض الرسوم على السيارات




م.ح.

بنا 0620 جمت 06/07/2018


عدد القراءات : 94         اخر تحديث : 2018/07/06 - 40 : 10 AM
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