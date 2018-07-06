مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 6 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/ جلالة الملك المفدى يهنئ الرئيس الكازاخستاني بمرور 20 عاما على تأسيس مدينة أستانا



/ جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من ملك مملكة هولندا



/ جلالة الملك المفدى يهنئ رئيس جمهورية ملاوي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده



/ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده



/ القائد العام لقود دفاع البحرين يقوم بزيارة تفقدية إلى عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين



/ القائد العام لقود دفاع البحرين يستقبل الملحق العسكري للجمهورية الفرنسية بمناسبة انتهاء فترة عمله‎



/ رئيس الحرس الوطني يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين



/ وزير الخارجية: النظام الإيراني يطلق النار على نفسه يومًا بعد يوم



/ وسط إشادات دولية بالمملكة.. رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار: نجاح اجتماع لجنة التراث العالمي جاء نتيجةً لدعم جلالة الملك



/ وزير الصناعة والتجارة والسياحة في بانكوك: إزالة العقبات وتسهيل عملية إقامة المشاريع التجارية في البحرين



/ وزير الصناعة والتجارة والسياحة يحضر اجتماع موسع جمع القطاع الخاص من مملكة البحرين ومملكة تايلند



/ وزير الصناعة والتجارة والسياحة يبحث مع وزير التجارة بتايلند تطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع الشراكات



/ وزير التربية : خطة متكاملة لـنـشر مبـادرة (ديرتك أولى) في المدارس الحكومية والخاصة



/ جمعية المصارف البحرينية تؤكد البنوك البحرينية تتمتع بوضع مالي قوي يتحسن باستمرار



/ مدينة شباب 2030 تواصل الاستعدادات لإطلاقها الأسبوع المقبل



/ الصحة: تطبيق خدمة الرسائل النصية التذكيرية للمواعيد بجميع المراكز الصحية



/ التربية تدعو خريجي الخاص والمدارس خارج البحرين إلى استكمال إجراءات الترشح للبعثات



/ الإمارات تردّ على مزاعم قطر: لم نتخذ أيّ تدابير لإبعاد القطريين عن البلاد



/ التحالف يعلن إسقاط طائرة من دون طيار للمتمردين فوق عدن



/ لأول مرة منذ 15 عاما.. مصر تحقق فائضا أوليا بميزانيتها



/ أمريكا ترد بحزم على تهديدات إيران



/ لندن تطالب موسكو بتقديم توضيحات بعد تسمم جديد بغاز نوفيتشوك



/ دبلوماسيون أوروبيون يتضامنون مع قرية بدوية بالضفة يستعد الاحتلال لهدمها



/ فصائل الجنوب السوري توافق على استئناف المفاوضات بعد تصعيد غير مسبوق



/ ميركل تعلن استعدادها لإجراء مفاوضات دولية بشأن خفض الرسوم على السيارات









م.ح.



بنا 0620 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 94 اخر تحديث : 2018/07/06 - 40 : 10 AM