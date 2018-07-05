مدير عام المباحث والأدلة الجنائية يفتتح المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات بمجمع سيتي سنتر المنامة في 5 يوليو/ بنا / في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، افتتح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مساء اليوم، المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات، والذي يقام في مجمع سيتي سنتر على مدى ثلاثة أيام.







ويضم المعرض، والذي يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الإدارة بهذه المناسبة، أركاناً توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي الشامل بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وآثارها السلبية الخطيرة على الفرد والمجتمع، ونشر الثقافة الرافضة لها بين كافة الفئات العمرية، فضلاً عن تعزيز التواصل مع الجمهور بما يحقق التكامل في الجهود المبذولة بين الأجهزة الرسمية والفعاليات والمؤسسات المجتمعية في الوقت ذاته.



ومن المقرر أن يشهد المعرض قيام مختصين معنيين بتقديم التوجيه والإرشاد والإجابة على كافة استفسارات الجمهور حول مشاكل الإدمان والمؤثرات العقلية، فضلاً عن توزيع المطويات التثقيفية والتوعوية والهدايا التذكارية.



ن.ع/م.ح.



بنا 1904 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/05 - 12 : 10 PM