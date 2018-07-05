أمريكا تسمح للمهاجرين اليمنيين بالبقاء 18 شهرا إضافيا واشنطن في 5 يوليو /بنا/ قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستسمح لقرابة 1250 يمنيا بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة إضافية لا تقل عن 18 شهرا بموجب وضع الحماية المؤقتة مع استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في بلدهم.







وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان اصدرته اليوم الخميس إن اليمنيين في الولايات المتحدة الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة سيكونون قادرين على التسجيل مجددا من أجل تمديد وضعهم إلى الثالث من مارس 2020.



ويتيح هذا الوضع للمستفيدين من القرار القدرة على العمل بشكل قانوني أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.







س.ي



بنا 1829 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/05 - 35 : 09 PM