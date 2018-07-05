الأشغال تقيم ورشة عمل لتأهيل المقاولين العاملين بمجال تشغيل وصيانة الصرف الصحي

المنامة في 5 يوليو/ بنا / أقامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ورشة عمل بعنوان (تأهيل المقاولين العاملين في مجال تشغيل وصيانة الصرف الصحي) وذلك في جمعية المهندسين، حاضر فيها عدد من المهندسين في قطاع الصرف الصحي بحضور عدد من المقاولين العاملين في شركات المقاولات الهندسية، كما شارك عدد من المهندسين والإداريين ومديرو المشاريع والموظفين بشئون الاشغال.



ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن حرص الوزارة على تأهيل المقاولين المتقدمين لعطاءات الوزارة إيماناً منها بالشراكة مع القطاع الخاص والتعاون المستمر بتنمية هذا القطاع في المملكة لتحقيق أفضل الممارسات في قطاع الصرف الصحي ونشر الوعي وتوفير بنية تحتية متطورة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الجودة في تنفيذ المشاريع وتوفير قاعدة بيانات موثوقة ودائمة التحديث والتجديد وذلك لإلقاء الضوء على شركات المقاولات باختلاف مستوياتها وامكانياتها، بالإضافة إلى متابعة وقياس أداء هذه الشركات بشكل دوري لتحقيق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف من شركات المقاولات ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص.



وتضمنت ورشة العمل التوعوية التفاعلية نبذة عن المشاريع والأشغال التي تقوم بها إدارة تشغيل صيانة الصرف الصحي في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومعلومات عن فئات تصنيف التأهيل المسبق للمقاولين الخاصة بإدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ونبذة عن عملية التأهيل المسبق للمقاولين وأسسها، وآلية التأهيل المسبق والمراحل التي يخوض فيها المقاول عند التقديم لشهادة التأهيل المسبق وكيفية تقديم الطلب عن طريق الحكومة الإلكترونية، ومميزات شهادة التأهيل المسبق التأهل لعطاءات الوزارة وحرص وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على التعاون المستمر مع القطاع الخاص وتنميته.



ولاقت الورشة تفاعلاً من قبل الحاضرين حيث تم طرح الأسئلة حول الموضوعات التي تناولتها الورشة وتم الرد على استفسارات وملاحظات الحضور، وقدم محاضرات الورشة كل من المهندس سلمان الساعاتي مهندس مدني في إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي والسيد بسام مال الله رئيس مجموعة التأهيل المسبق في إدارة هندسة التكاليف.







ن.ع/م.ح.



بنا 1618 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/05 - 23 : 07 PM