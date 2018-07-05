الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا

القاهرة في 5 يوليو/ بنا / دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وقف فوري لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا مؤكداً ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 الذي يدعو إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا والسماح بدخول المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة دون قيود.



وقال أبو الغيط، في بيان له اليوم إنه يتابع بقلق وانزعاج شديدين التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده جنوب غرب سوريا مؤخراً، وما نتج عنه من سقوط أعداد من القتلى والجرحى المدنيين، وتصاعد أعداد النازحين الذين تجاوز عددهم 300 ألف شخص، بما يفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا ويُهدد بانفجار الأوضاع على الحدود مع الدول المجاورة.



وطالب جميع الأطراف المعنية والمنخرطة في الصراع السوري بالعمل على التهدئة ووضع حد لهذا التصعيد العسكري حفاظاً على أرواح المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن التعامل مع موجات النازحين يتطلب تضافراً للجهود من مختلف قوى المجتمع الدولي لتقاسم الأعباء ولتجنُب المزيد من التدهور في الموقف، بحيث لا تؤثر موجات النزوح على الاستقرار في الدول المجاورة التي تحملت بالفعل أعباء هائلة في إغاثة اللاجئين السوريين واستضافتهم.



وحذر الأمين العام للجامعة العربية من تداعيات هذا التصعيد الذي من شأنه أن يقوض الجهود الدولية المبذولة للدفع بالعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، ويفاقم من حدة الأزمة الانسانية السورية.



م خ/م.ح.



بنا 1538 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/05 - 55 : 06 PM