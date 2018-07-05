الأردن ينجح في وساطته باعادة المعارضة السورية للتفاوض مع الروس

عمان في 5 يوليو /بنا/ قال متحدث باسم المعارضة السورية إن الوساطة الأردنية نجحت في إعادة مفاوضي المعارضة إلى الطاولة مع ضباط روس بشأن التوصل لاتفاق نهائي ينهي القتال ويسلم محافظة درعا لسيطرة جيش النظام السوري .



وقال المتحدث إبراهيم الجباوي إن من المتوقع أن يعقد الجانبان محادثات مساء اليوم في مدينة بصرى الشام الجنوبية التي عقدت فيها بالفعل أربع جولات من المحادثات منذ يوم السبت لكنها لم تنجح حتى الآن في التوصل لاتفاق.



وقال مسؤولون في المعارضة إن الاختلافات الرئيسية تتركز على تسليم المسلحين لأسلحتهم دفعة واحدة أم على مراحل قبل تسليم المناطق التي يسيطرون عليها لجيش النظام تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية.



س.ي



بنا 1454 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/05 - 59 : 05 PM