ملك البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من ملك مملكة هولندا المنامة في 5 يوليو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من صاحب الجلالة الملك فيليم الكساندر ملك مملكة هولندا الصديقة، وذلك رداً على برقية جلالته حفظه الله، بمناسبة يوم الملك في مملكة هولندا.

وأعرب ملك مملكة هولندا عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعره النبيلة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة، ولشعب البحرين المزيد من التطور والازدهار .





أ.أ/م.ح.



بنا 1417 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/07/05 - 25 : 05 PM