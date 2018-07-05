جلالة الملك يهنئ الرئيس الكازاخستاني بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس مدينة أستانا

المنامة في 05 يوليو/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان هذا نصها :-





فخامــــة الرئيــــس نــــور سلــــطان نــــزار باييــــف الموقــــر

رئـــــــيس جمهوريـــــــــة كازاخســــــتان / أستانــــــا



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...



انه لمن دواعي غبطتنا أن نتقدم لفخامتكم بخاص التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب تحياتنا وذلك بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس مدينة أستانا في بلدكم الشقيق . كما يسرنا أن ننقل تهاني وتحيات شعب وحكومة مملكة البحرين إلى شعب جمهورية كازخستان .



أن العلاقات الثنائية التي بين بلدينا ودية ومتينة وتشمل العديد من المجالات ، اننا لنتطلع إلى تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها في السنوات القادمة بما يعود بالنفع على شعبينا .



مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة ولشعبكم الشقيق اضطراد الرقي والازدهار بقيادتكم الحكيمة .



مع فائق تقديرنا واحترامنا



حمـــد بن عيســـى ال خليفـــة

ملـــك مملكـــة البحريـــن





ح ب/س.ي



بنا 1408 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/05 - 15 : 05 PM