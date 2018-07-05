الأشغال: غلق مسار ومسارين على شارع الشيخ سلمان على مراحل المنامة في 5 يوليو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال صيانة شارع الشيخ سلمان بالقرب من تقاطعه مع شارع 16 ديسمبر بالرفاع تستدعي غلق مسار ومسارين على مراحل.

وأفادت بأنه سوف يتم بدء العمل في الموقع المذكور اعتبارا من اليوم الخميس 05/07/2018 الساعة 11 مساءً إلى يوم الأحد 08/07/2018 الساعة 5 صباحاً، داعية المواطنين والمقيمين الكرام الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



خ.ب/م.ح.



بنا 1408 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/07/05 - 29 : 05 PM