وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع بالقائم بأعمال رئيس شركة الخطوط الجوية الدولية التايلندية بانكوك في 5 يوليو / بنا / على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة تايلند، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالعاصمة التايلندية بانكوك اليوم مع القائم بأعمال رئيس شركة الخطوط الجوية الدولية التايلندية السيدة أوساني سانجسينجكو Usanee Sangsingkeo، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج السيد كريشيمير كوتشكو، ومدير الشراكات الاستراتيجية والتحالفات بقسم التخطيط التجاري السيد برهان حنيف وعددٍ من أعضاء الوفد المرافق.

وخلال اللقاء تم بحث فرص التعاون وآخر التطورات على صعيد العلاقات بين الشركتين، مؤكداً سعادة الوزير على أهمية تعزيز هذه العلاقات والاستفادة من الخبرات بما يصب في صالح البلدين الصديقين.



أ.أ/م.ح.



بنا 1402 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/07/05 - 23 : 05 PM