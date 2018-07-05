الأشغال: غلق المسار الأيمن على شارع الملك حمد المنامة في 5 يوليو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال صيانة شارع الملك حمد بالقرب من إِشارة مصنع ألمنيوم البحرين ألبا تستدعي غلق المسار الأيمن وتوفير مسار للحركة المرورية.



وافادت بأنه سوف يتم بدء العمل في الموقع ابتداءا من اليوم الخميس 05/07/2018 الساعة 11 مساءً ولمدة شهر، داعية المواطنين والمقيمين الكرام الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



خ.ب/م.ح.



بنا 1401 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/05 - 14 : 05 PM