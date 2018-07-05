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البحرية الأمريكية ستحمي حرية الملاحة وحركة التجارة بعد التهديد الايراني
2018/07/05 - 06 : 05 PM

واشنطن في 5 يوليو /بنا/ قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس إن البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة وذلك بعدما هددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حظرت واشنطن مبيعات النفط الإيراني.

وأضاف المتحدث الكابتن بيل أوربن في رسالة الكترونية بعثها لرويترز ان الولايات المتحدة وشركاءها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة ومستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي.

س.ي

بنا 1400 جمت 05/07/2018


عدد القراءات : 42         اخر تحديث : 2018/07/05 - 06 : 05 PM
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