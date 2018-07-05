الأشغال: غلق مسار على شارع السلمانية على مراحل المنامة في 5 يوليو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال إعادة تبليط شارع السلمانية بمنطقة المنامة تستدعي غلق مسار على مراحل من كل اتجاه وتوفير مسار للحركة المرورية في الجزء المحصور بين شارع الكويت و شارع الملك عبد العزيز.

وأفادت بأنه سوف يتم بدء العمل في الموقع المذكور اعتبارا من اليوم الخميس 05/07/2018 من الساعة 11 مساءً إلى يوم السبت 07/07/2018 حتي الساعة 6 صباحاً، داعية المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



خ.ب/م.ح.



بنا 1358 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/07/05 - 33 : 05 PM