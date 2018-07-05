المفتي العام للقدس يدين هجوم الاحتلال الاسرائيلي العنصري على تجمع الخان الأحمر البدوي

القدس المحتلة في 5 يوليو/بنا/ أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين الهجوم العنصري والعدواني الذي تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد تجمع الخان الأحمر في صحراء النقب لإخلاء أهله من البدو الفلسطينيين قسرا والذي يستهدف هدم تجمعهم بأكمله وتشريد أهله بما يعتبر جريمة حرب في أبشع صورها.





وقال الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الإفتاء اليوم الخميس وبثته وكالة الانباء الفلسطينية إن سلطات الاحتلال تنتهك بقرارها هذه المواثيق والمعاهدات الدولية والقيم الإنسانية.



كما أدان اعتداء عناصر شرطة الاحتلال على وزير القدس ومحافظها عدنان الحسيني ما استدعى نقله إلى المستشفى إضافة إلى الاعتداء على المحتجين نساء ورجال والناشطين المؤازرين لهم، ونزع حجاب بعض الفتيات.



وأضاف " ان شعبنا يزداد تمسكا بأرضه وثوابته ومقدساته، ولن يفرط بذرة من تراب منها، مهما كانت شراسة الهجمة الاحتلالية ضد وطنه وأرضه ومقدساته" مؤكدا أن هذا الصمود بحاجة إلى تعزيز من قبل المؤسسات المحلية والدولية كافة.



س.ي



بنا 1333 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/05 - 38 : 04 PM