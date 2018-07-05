محافظ المحرق يشيد بمبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد لتشجيع الشباب على العمل التطوعي الوطني المنامة في 5 يوليو / بنا / رفع السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم كافة أهالي محافظة المحرق أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الإتحاد البحريني لألعاب القوى حفظه الله على رعاية ودعم وتشجيع سموه للمبادرات التي تعنى بالمواطن البحريني في مختلف المجالات.



وأضاف المحافظ بأن تشريف سمو الشيخ خالد لاحتفالية تسليم البيت المعاد بناءه وترميمه يشكل دعما وحافزا لفئة الشباب والقطاع الخاص للمضي قدما في تقديم المزيد من هذه الأنشطة والبرامج الإجتماعية التي تأتي ضمن مبادرات سموه حفظه الله لتشجيع الشباب على العمل التطوعي الوطني، وتوجيهات سموه الكريمة بضرورة احتضان جيل الشباب وصقل مواهبهم وتوجيه طاقاتهم فيما ينفعهم ويخدم المجتمع والوطن ليكونوا قادة المستقبل ونواة العلم والثقافة والادب، ويعزز من فرصهم للتميز لكونهم الثروة الحقيقية التي يفخر بها الوطن ويعزز من اسهامات الشباب في التنمية والتطوير والبناء وهو ما يحرص عليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.



ورفع المحافظ باسمه وباسم كافة أهالي المحافظة خالص الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على الاهتمام الذي يلقاه قطاع الشباب في المملكة، رافعا الشكر في الوقت ذاته الى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مشيدا بالدور الهام والبارز لمبادرات سموه حفظه الله.



وفي ختام تصريحه عبر المحافظ عن شكره وتقديره للهيئة الادارية والتعليمية بمدرسة عبدالرحمن كانو وكذلك طلبة المدرسة اللذين شاركوا في هذا العمل الخيري والتطوعي المعبر عن طبيعة المواطن البحريني في حب العطاء والتكافل.









خ.ب/م خ/م.ح.



بنا 1325 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/07/05 - 26 : 05 PM