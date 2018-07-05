وزير الصناعة والتجارة والسياحة يحضر اجتماع موسع جمع القطاع الخاص من مملكة البحرين ومملكة تايلند إقتصادي

بانكوك في 5 يوليو / بنا / على هامش ندوة فرص التجارة والاستثمار في البحرين التي أقيمت بالعاصمة التايلندية بانكوك عُقد اجتماع موسع جمع القطاع الخاص من مملكة البحرين ومملكة تايلند وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والمصارف (JSCCIB) التي تتكون من غرفة التجارة التايلندية واتحاد الصناعات التايلندية وجمعية المصرفيين التايلنديين، إلى جانب سفير مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة تايلند سعادة السيد أحمد الهاجري وسعادة السفير التايلندي في مملكة البحرين السيد تانيت نا سونخلا، وأعضاء الوفد الاقتصادي المرافق لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس دول الآسيان والبحرين، وعددٍ من أقطاب القطاع الخاص بمملكة تايلند الصديقة.





وقد جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية، والتطرق إلى الفرص الاستثمارية خصوصا في مجال الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز دعم وتسهيل الاستثمار بين الجانبين والاستفادة من خبرة كلا الجانبين للآخر في كافة المجالات.





ن.ع/م.ح.



بنا 1421 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/07/05 - 27 : 05 PM