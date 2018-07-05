"التربية" تدعو خريجي الخاص والمدارس خارج البحرين إلى استكمال إجراءات الترشح للبعثات

المنامة في 05 يوليو / بنا / دعت إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم جميع الطلبة البحرينيين خريجي المرحلة الثانوية من المدارس الخاصة أو من خارج مملكة البحرين للعام الدراسي 2017 /2018م، والذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني للبعثات، إلى ضرورة مراجعة الإدارة بمركز خدمات المراجعين في مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وفي موعد أقصاه يوم الخميس 12/ 7/ 2018م.



ودعت الادارة الطلبة الى اصطحاب بطاقة الهوية ونسخة عنها (أمامية وخلفية)، وجواز السفر (ساري المفعول) ونسخة عنه، ونسخة من بطاقة التسجيل بجامعة البحرين وبوليتكنك البحرين لمن يرغب في التسجيل للبعثات في هاتين الجامعتين، وإفادة التخرج الصادرة من المدرسة موضحًا بها النسبة المئوية للمعدل التراكمي ونسخة عنها، وكشف الدرجات بالمرحلة الثانوية ونسخة عنه، وإفادة صادرة عن إدارة التعليم الخاص بالوزارة بمعادلة شهادة المدرسة بالثانوية العامة موضحًا بها النسبة المئوية للمعدل التراكمي (للمدارس الخاصة بمملكة البحرين فقط)، وإفادة صادرة عن إدارة الامتحانات بالوزارة بمعادلة الشهادة الثانوية (للطلبة الخريجين من خارج مملكة البحرين).



ن.ف/ع ع



بنا 1208 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/05 - 13 : 03 PM