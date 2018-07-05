أمير الكويت يزور الصين السبت القادم

بكين في 5 يوليو / بنا / يقوم أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بزيارة الى الصين يوم السبت المقبل، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تتناول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.



وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا"، ان هذه الزيارة تأتي استكمالا لعدد من الزيارات المتبادلة التي قام بها مسؤولو البلدين والتي تهدف الى تعزيز روابط الصداقة والتعاون بينهما لاسيما على المستويين السياسي والاقتصادي للوصول بالعلاقات الكويتية الصينية الى افاق أرحب وأوسع.



ونقلت الوكالة عن السفير الصيني لدى الكويت وانغ دي، ان الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين تشمل العديد من المجالات الحيوية وخاصة في مجالات التجارة والطاقة والمال اضافة الى مشروع (الحزام والطريق) بما ينعكس إيجابا نحو تحقيق الرؤية السامية الخاصة بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي.



ويشارك سمو أمير الكويت خلال زيارته لبكين في أعمال منتدى التعاون الصيني العربي الذي تستضيفه الحكومة الصينية خلال الفترة من 7 الى 10 يوليو الجاري والذي تأسس بإعلان صيني عربي مشترك بمقر جامعة

الدول العربية في يناير عام 2004.



ع ع



بنا 1150 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/07/05 - 56 : 02 PM