القائد العام يقوم بزيارة تفقدية إلى عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين

المنامة في 05 يوليو/ بنا / قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، بزيارة تفقدية إلى عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، في ظل المتابعة الميدانية الحثيثة من معاليه لكافة أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، للوقوف على أهم إنجازات التطوير والتحديث، كما تفقد معاليه في جولته التفقدية أحدث منظومات التسليح والكفاءة القتالية والفنية التي تزخر بها مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين والتي من شأنها جعل الجاهزية القتالية والإدارية في أعلى مراتبها مما يتناسب مع المهام والمتطلبات العسكرية والقتالية المسندة إليها.





وثمن صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه التي تشكل حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل الارتقاء بالمستوى القتالي والإداري والتدريبي بمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين لجعلها قادرة على تنفيذ المهام القتالية بكل كفاءة واقتدار.



وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بالدور الوطني العظيم الذي تضطلع به مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين من أجل أداء الواجب خدمةً للوطن الغالي وحفاظاً على كل المكتسبات الحضارية والتنموية التي تحققت لمملكة البحرين.



رافق معاليه اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان.



ن.ف/خ.س



بنا 1056 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/05 - 03 : 02 PM