القائد العام يستقبل الملحق العسكري للجمهورية الفرنسية بمناسبة انتهاء فترة عمله‎

المنامة في 5 يوليو / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، العقيد ايريك بلديشي الملحق العسكري للجمهورية الفرنسية المقيم في الرياض والمعتمد لدى المملكة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وخلال اللقاء، أعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع عن شكره وتقديره للجهود الطيبة التي بذلها الملحق العسكري الفرنسي خلال فترة عمله، مشيداً معاليه بعلاقات الصداقة التي تربط البلدين الصديقين.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1042 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/05 - 54 : 01 PM