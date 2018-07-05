بمشاركة 200 طالب وطالبة..انطلاق البرنامج الصيفي بالمحافظة الشمالية

المنامة في 5 يوليو / بنا / انتظم 200 طالب وطالبة من مختلف مدن وقرى ومناطق المحافظة الشمالية في البرنامج الصيفي السنوي للمحافظة الذي انطلق صباح اليوم في صالة مدرسة زينب الإعدادية للبنات تحت رعاية سعادة المحافظ السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور، وبالتعاون مع وزارات: الداخلية، التربية والتعليم، العمل والتنمية الاجتماعية والاتحاد البحريني لألعاب القوى، ويستمر حتى الثلاثاء 31 يوليو.



وعبر نائب رئيس لجنة النشاط الصيفي، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة الشمالية السيد حسن صالح الساعاتي عن التطلع لأن يكون هذا الموسم ناجحًا وفق ما تحقق من نجاح طوال مسيرة تنفيذ البرامج في السنوات الماضية، مؤكدًا أن فرق العمل بذلت خلال الأشهر الأربعة الماضية أقصى جهد وعقدت اجتماعات متواصلة لوضع الصيغة المثلى للبرنامج بحيث تتحقق الاستفادة لأبنائنا الطلاب والطالبات المشاركين في البرنامج، وعلى أعلى قائمتها اكسابهم العديد من المهارات والمعارف، مشيرًا إلى أن توجيهات سعادة المحافظ وضعت اختيار الموضوعات والأنشطة التي يشملها البرنامج متكاملة بين جوانب المهارات والمعرفة وبين الترفيه.



من جهتها، قالت مديرة إدارة الموارد البشرية والمالية السيدة نجاة محمد عبدالكريم إن أهمية هذا البرنامج تكمن في إتاحة الفرصة للمشاركين من الجنسين لقضاء فترة الإجازة الصيفية في رحاب برنامج متعدد الأهداف، فهناك المحاضرات والزيارات الميدانية والأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية، علاوة على البرامج الوطنية ذات البعد المعنوي في غرس قيم المواطنة، بالإضافة إلى برنامج اكتشاف المواهب، لا سيما وأن أولياء الأمور يحرصون على تسجيل أبنائهم في البرنامج سنويًا لما يضيفه لهم من تجارب ومعارف تصقل شخصياتهم.





خ.ب/خ.س



بنا 1042 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/05 - 53 : 01 PM