وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يستقبل محافظ أرخبيل سقطرى بالجمهورية اليمنية‎ المنامة في 5 يوليو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور الشـيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بالديوان العام للوزارة، السيد رمزي محروس محافظ محافظة أرخبيل سقطرى في الجمهورية اليمنية، والسيد عبدالجميل عبدالله وكيل محافظة أرخبيل سقطرى لشؤون البيئة والتنمية، والسيد عبدالقادر فراز رئيس الهيئة العامة اليمنية للبيئة، وذلك على هامش مشاركة وفد الجمهورية اليمنية الشقيق في اجتماعات لجنة التراث العالمي الثانية والأربعين، التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة من 24 يونيو - 4 يوليو الجاري.



وخلال اللقاء، رحب سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية بأعضاء وفد الجمهورية اليمنية، مستعرضًا سعادته سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين لاسيما في مجال الحياة البيئية والفطرية، مشيدًا بما تتميز به جزيرة سقطرى من معالم سياحية وبيئية بارزة.



وأكد سعادة الدكتور الشـيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على أهمية تضافر الجهود من أجل بيئة عالمية سليمة وآمنة ومستدامة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الأنشطة النوعية والمبادرات الرائدة للمجلس الأعلى للبيئة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، كنموذج يحتذى به في رفع مستوى جودة البيئة المحلية، والمحافظة على مواردها، في إطار إدارة متكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية من أجل تنمية مستدامة، وهو ما أكدته رؤية البحرين الاقتصادية 2030.



ومن جانبه، عبر أعضاء وفد الجمهورية اليمنية عن شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين على استضافة اجتماع لجنة التراث العالمي في دورتها الثانية والأربعين، مشيدين بنجاح المملكة في حسن تنظيم وإدارة هذا الاجتماع العالمي، معربين عن أهمية الدور الحيوي والمقدر لمملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المشاريع التنموية في محافظة سقطرى، وحماية الجوانب البيئية في الأرخبيل.



حضر اللقاء، سعادة الدكتور علي حسن الأحمدي، سفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين، وسعادة السيد سامي داماسي، المدير والممثل الاقليمي لمكتب غرب آسيا للأمم المتحدة للبيئة، وسعادة الدكتور عبدالمجيد حداد، منسق برنامج الأمم المتحدة لتغيير المناخ.



ل.ب/خ.س



بنا 1040 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/05 - 06 : 02 PM