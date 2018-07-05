خطة متكاملة لـنـشر مبـادرة "ديرتك أولى" في المدارس الحكومية والخاصة..تشكيل فريق عمل دائم لمتابعة مشاركة المدارس في المبادرة

المنامة في 05 يوليو / بنا / أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالتوجيهات الكريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة بالعمل على نشر مبادرة "ديرتك أولى" في المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لضمان تحقيق هذه المبادرة التربوية الإنسانية الرائدة لأهدافها الإيجابية في الميدان التربوي، ومن أهمها تعزيز قيم العمل التطوعي.





وأثنى الوزير على اهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتنفيذ المبادرات المعززة للقيم الاجتماعية والوطنية النبيلة في المجتمع البحريني، والتي تركز بصورة أساسية على الطاقات الطلابية، باعتبارها الركيزة الأساسية للمسيرة التنموية الوطنية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير اليوم بحضور ممثلين عن مختلف قطاعات الوزارة، وذلك في ضوء التوجيهات الكريمة بنشر مبادرة "ديرتك أولى"، حيث تم العمل على وضع خطة متكاملة لتنفيذ هذه المبادرة المهمة في المدارس بمختلف مراحلها الدراسية، بما في ذلك الاتفاق على إدراجها ضمن أنشطة مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، والأنشطة الكشفية والإرشادية، إضافةً إلى تنفيذ المبادرة ضمن حصص المجالات العملية في المرحلة الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية من خلال مساق خدمة المجتمع، وفي مدارس التعليم الفني والمهني من خلال التخصصات ذات الصلة، كما تم تشكيل فريق عمل دائم من المختصين بالوزارة لمتابعة مشاركة المدارس في هذه المبادرة.



وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مبادرة "ديرتك أولى" ستشكل إضافة نوعية للجهود التي تبذلها الوزارة، عبر المناهج الدراسية والأنشطة التربوية والمشروعات التطويرية، لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والإنساني في نفوس الطلبة، وتنمية روح العطاء والمبادرة وخدمة المجتمع لديهم، وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم في الارتقاء بوطنهم في شتى المجالات.







ن.ف/خ.س



بنا 1036 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/05 - 45 : 01 PM