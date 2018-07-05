الحملة التوعوية "تجنب" تواصل أعمالها بمحاضرة في جامعة المملكة المنامة في 05 يوليو / بنا / واصلت الحملة التوعوية "تجنب" أعمالها، بناء على تعليمات سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، حيث تهدف الحملة إلى توعية المجتمع من الآثار السلبية المترتبة على تجاهل قراءة العقد، عدم الالتزام به، تجاهل الحضور إلى المحكمة في حال التبليغ، تجاهل أي اتصال من الجهات الرسمية، وتجاهل الاستشارة في حال عدم معرفة أي فقرة أو بند في العقد، التعامل مع الأماكن غير المرخصة.

وفي هذا الإطار، ألقى النقيب عبداللطيف ساتر والنقيب ناصر الكبيسي، محاضرة توعوية بجامعة المملكة بحضور عميد كلية الحقوق وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.



ن.ف/خ.س



بنا 1027 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/07/05 - 30 : 01 PM