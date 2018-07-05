سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المنامة في 5 يوليو / بنا / استقبل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في مكتبه صباح اليوم سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة ، بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني والسيد علي يوسف النعيمي الوزير المفوض بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة .

وفي بداية اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني بسعادة سفير دولة الإمارات العربية والوزير المفوض، مشيداً سموه بمتانة العلاقات الأخوية والصداقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالجانب العسكري.



من جانبه ، أعرب سفير دولة الإمارات عن تقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير صرح الحرس الوطني ومساهمته في حفظ مكتسبات مملكة البحرين ، إلى جانب حرص سموه على تقوية العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.



خ.ب/خ.س



بنا 1022 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/05 - 30 : 01 PM