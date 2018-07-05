استمرارية تحسين جودة الخدمات الصحية..الصحة : تطبيق خدمة الرسائل النصية التذكيرية للمواعيد بجميع المراكز الصحية المنامة في 5 يوليو / بنا / بعد النجاح الملموس للتطبيق التجريبي لخدمة الرسائل النصية التذكيرية للمواعيد الطبية بمركز عالي الصحي، اعلنت وزارة الصحة عن بدء تطبيق الخدمة التذكيرية بالمواعيد الطبية في عيادة التطعيمات والأمراض المزمنة وعيادات السكر المركزية وعيادات الأسنان العامة والتخصصية وفنيي الأسنان اعتباراً من 1 يوليو الجاري، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمراكز الصحية، وتماشياً مع التطور التكنولوجي في مجال التقنيات الطبية والمعلوماتية.

وقالت الوكيل المساعد للصحة الأولية الدكتورة منال العلوي "إن وزارة الصحة تسعى لتطوير الخدمات التي تقدمها للمرضى بشكل مستمر بما يجسد مواكبة التطورات وآخر المستجدات التي تخدم المريض وتسهم في راحته، وأن تطبيق هذه الخدمة بجميع المراكز الصحية التابعة للوزارة سيساعد المرضى على تذكر المواعيد الطبية المختلفة التي يحتاجها أفراد العائلة حفاظاً على صحتهم وسيخلق تواصلاً فعالاً بين الوزارة ومستخدمي الخدمة، وتجسد هذه الخدمة اهتمام وحرص وزارة الصحة بالمرضى المترددين على المراكز الصحية وسعيها الدؤوب لتحسين الخدمات المقدمة والاستفادة القصوى من المواعيد التي تم حجزها مسبقاً".



وفي هذا السياق، دعت الوزارة الجمهور الكريم إلى تحديث أرقام الهواتف النقالة عند توجههم إلى المراكز الصحية، كما نوهت الى ضرورة إلغاء المواعيد في حال تعذر الحضور ليتسنى للمرضى الآخرين الاستفادة من الموعد وتقليل فترة انتظار المرضى.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0930 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/07/05 - 34 : 12 PM