الوزير الزياني يبحث مع وزير التجارة بتايلند تطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع الشراكات بانكوك في 5 يوليو/ بنا / أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حرص مملكة البحرين واهتمامها بتطوير علاقاتها بكافة دول العالم وبالأخص العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى سعي الحكومة الموقرة المستمر لتشجيع الشراكات الاقتصادية ودعم التعاون الفاعل لتعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين والاستفادة الدائمة من الخبرات والموارد لدى الدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الزياني صباح اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك مع وزير التجارة بمملكة تايلند سعادة السيد سونتيرات سونتيجيروانغ HE Mr. Sontirat Sontijirawong ، بحضور وكيل وزارة الخارجية سعادة الشيخة د. رنا بنت عيسى آل خليفة، و سفير مملكة البحرين المعتمد لدى مملكة تايلند سعادة السيد أحمد الهاجري وسعادة السفير التايلندي في مملكة البحرين السيد تانيت نا سونخلا، وعددٍ من أعضاء الوفد الاقتصادي المرافق لوزير الصناعة والتجارة والسياحة.



وخلال الاجتماع تم استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والاستثمارية ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية الزيارات واللقاءات الثنائية في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات التايلندية والموارد المتاحة خصوصاً في مجال الأمن الغذائي وتسهيل التجارة الزراعية بين البلدين مثل الأرز والسكر والفاكهة الطازجة والخضراوات والأغذية المعلبة والزيوت النباتية والعصائر والأغذية الحلال وتبادل المعلومات التقنية لتعزيز التعاون في نظام الحلال واستعراض فرص التعاون في سوق الأغذية الحلال، بالإضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن إمكانيات مملكة البحرين التي تعد موقعاً استراتيجياً للتجارة والاستثمار وفي ظل وجود البيئة الملائمة والتسهيلات التي تتيحها الحكومة الموقرة للمستثمرين والتي جعلت منها بوابة للأعمال في المنطقة ومقراً إقليمياً للعديد من الشركات العالمية.







ل.ب/خ.س



بنا 0927 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/07/05 - 33 : 12 PM