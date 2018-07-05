المرصد : مئات الغارات والقصف بالبراميل المتفجرة تستهدف بلدات في درعا درعا في 05 يوليو / بنا / نفذت قوات النظام السوري مئات الضربات الجوية على بلدات في محافظة درعا في جنوب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن التصعيد "غير مسبوق" منذ بدء الحملة العسكرية على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين.

وأحصى المرصد تنفيذ "أكثر من 600 ضربة جوية بين غارات وقصف بالبراميل المتفجرة منذ ليل أمس، استهدفت بشكل خاص بلدات الطيبة والنعيمة وصيدا وأم المياذن واليادودة الواقعة في محيط مدينة درعا قرب الحدود الأردنية". كما طالت بعض الضربات مدينة درعا.



وأحصى المرصد، مقتل ستة مدنيين على الأقل بينهم امرأة وأربعة أطفال جراء القصف على بلدة صيد التي تتعرض لغارات مستمرة منذ أمس وتحاول قوات نظام الاسد اقتحامها.



كما قال مراسل لفرانس برس على أطراف مدينة درعا إن دوي القصف لم يتوقف طوال الليل، موضحاً أنه الأعنف منذ بدء قوات النظام بدعم روسي هجومها.



وكانت الأمم المتحدة اعلنت ان نحو 270 ألف شخص فروا من منازلهم في جنوب غربي سوريا، منذ أن شنت قوات نظام الاسد بدعمٍ روسي هجومها الواسع قبل أسبوعين، الأمر الذي أذكى المخاوف من حدوث "كارثة" انسانية.





خ.س



بنا 0815 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/05 - 25 : 11 AM