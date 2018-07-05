قوات الاحتلال تعتدي على المعتصمين في الخان الاحمر المهدد بالهدم القدس في 05 يوليو / بنا / اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الخان الأحمر شرق القدس، واعتدت على المعتصمين هناك، واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب.

وقال منسق حملة "انقذوا الخان الأحمر" من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، لوكالة الانباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة، واعتدت على الأهالي ونشطاء المقاومة الشعبية، الذين شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم، لمنع جرافات الاحتلال من هدم الخان الاحمر، قبل أن تعتقل ثلاثة متضامنين أجانب أميركي، وكندية، وبريطاني.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تحاصر حاليا نشطاء المقاومة والمتضامنين الاجانب، الذين يعتصمون في المنطقة لحماية الخان الأحمر من الهدم.

وذكرت الوكالة ان قناصل ورؤساء البعثات الاوروبية، سيزورون اليوم الخميس، منطقة الخان الأحمر، للتضامن مع السكان والتعبير عن رفضهم لقرار هدمه.

وكانت جرافات الاحتلال باشرت منذ فجر الامس شق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر، تمهد لوصول الآليات الثقيلة والمعدات إلى المنطقة من اجل هدمها.

وأعلنت سلطات الاحتلال قبل يومين، الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة، وقامت بوضع اليد على الشوارع والطرق المحيطة.







خ.س



بنا 0735 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/05 - 47 : 10 AM