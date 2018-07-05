اجتماع طارئ للحكومة البريطانية بعد التأكد من حالة تسمم ثانية بغاز "نوفيتشوك" لندن في 05 يوليو / بنا / تعقد الحكومة البريطانية اليوم الخميس اجتماعا طارئاً لبحث تعرض بريطانيَين اثنين السبت في قرية قريبة من مدينة سالزبري لغاز الأعصاب نفسه الذي استخدم في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي انه يتم التعاطي مع الحدث "بأعلى درجات الجدية".

وقد عثر على الرجل والمرأة في حالة حرجة في قرية ايمزبري جنوب غربي بريطانيا على بعد نحو 15 كلم من سالزبري حيث سمم العميل الروسي وابنته في مارس بواسطة غاز الاعصاب "نوفيتشوك".

وتولت شرطة مكافحة الارهاب التحقيق بعد أن توصل مختبر بورتون داون إلى أن المادة المستخدمة هي غاز للأعصاب منشأه الاتحاد السوفياتي السابق. وبورتون داون مختبر تابع لوزارة الدفاع البريطانية وهو نفس المختبر الذي أجريت فيه الفحوص على المادة السامة التي تعرض لها سكريبال وابنته.

ورغم طمأنة المسؤولين الامنيين الى ان "الخطر ضئيل على الصحة العامة" فقد نصحت هيئة الصحة العامة البريطانية على سبيل الاحتياط الأشخاص الذين زاروا نفس الأماكن التي مر بها الضحيتان بين مساء الجمعة وبعد ظهر السبت بغسل ملابسهم.

وكانت بريطانيا روسيا بالوقوف وراء محاولة قتل سكريبال لكن موسكو نفت وتطورت القضية الى أزمة دبلوماسية شهدت أكبر عملية طرد متبادل للدبلوماسيين.





خ.س



بنا 0545 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/07/05 - 48 : 08 AM