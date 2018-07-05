مطالعات صحف مملكة البحرين اليوم

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2018/07/05 - 13 : 08 AM
المنامة في 5 يوليو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة ، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/اشاد بمواقف السعودية والامارات والكويت الداعمة للبحرين..جلالة الملك: نقدر دعم الاشقاء الذي يعتبر نموذجا للتكامل
/جلالة الملك يشيد بمناقب ومآثر الراحل الشيخ محمد بن حمد
/بداية خير للجنة التي شكلها جلالة الملك لبحث قانوني التقاعد : قواعد موحدة لاحتساب تقاعد الموظفين والوزراء والبرلمانيين..واي تعديل في نظام التقاعد عن طريق البرلمان
/سمو الشيخ خالد بن حمد: اعتماد تطبيق مبادرة "ديرتك اولى" بجميع المدارس
/توسعة دائرة المترشحين لجائزة عيسى لخدمة الانسانية لتشمل كافة قارات العالم
/الاسكان تبدأ توزيع مشروعي اللوزي على المستفيدين
/مساعد وزير الخارجية امام مجلس حقوق الانسان: لاتسيسوا حقوق الانسان لخدمة اهداف غير شرعية
/مكافحة الاتجار بالأشخاص تشكل فرق عمل لتنفيذ توصيات تقرير الخارجية الامريكية
/عرض 800 فرصة توظيف في منشآت القطاع الصحي
/القاسم: البنوك في البحرين تمتلك وضعا ماليا قويا
/ اشادة دولية كبيرة بنجاح البحرين في استضافة لجنة التراث العالمي
/البرلمان العربي في قرار جديد : نرفض قرارا البرلمان الاوروبي المغلوطة عن البحرين وتدخله في شؤونها
/نائب وزير الخارجية الامريكي : صواريخ الحوثي على السعودية ايرانية الصنع
/الحرس الثوري الايراني يهدد بمنع صادرات النفط من دول المنطقة
خ.س
بنا 0509 جمت 05/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/05 - 13 : 08 AM