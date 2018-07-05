مطالعات صحف مملكة البحرين اليوم المنامة في 5 يوليو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة ، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/اشاد بمواقف السعودية والامارات والكويت الداعمة للبحرين..جلالة الملك: نقدر دعم الاشقاء الذي يعتبر نموذجا للتكامل

/جلالة الملك يشيد بمناقب ومآثر الراحل الشيخ محمد بن حمد

/بداية خير للجنة التي شكلها جلالة الملك لبحث قانوني التقاعد : قواعد موحدة لاحتساب تقاعد الموظفين والوزراء والبرلمانيين..واي تعديل في نظام التقاعد عن طريق البرلمان

/سمو الشيخ خالد بن حمد: اعتماد تطبيق مبادرة "ديرتك اولى" بجميع المدارس

/توسعة دائرة المترشحين لجائزة عيسى لخدمة الانسانية لتشمل كافة قارات العالم

/الاسكان تبدأ توزيع مشروعي اللوزي على المستفيدين

/مساعد وزير الخارجية امام مجلس حقوق الانسان: لاتسيسوا حقوق الانسان لخدمة اهداف غير شرعية

/مكافحة الاتجار بالأشخاص تشكل فرق عمل لتنفيذ توصيات تقرير الخارجية الامريكية

/عرض 800 فرصة توظيف في منشآت القطاع الصحي

/القاسم: البنوك في البحرين تمتلك وضعا ماليا قويا

/ اشادة دولية كبيرة بنجاح البحرين في استضافة لجنة التراث العالمي

/البرلمان العربي في قرار جديد : نرفض قرارا البرلمان الاوروبي المغلوطة عن البحرين وتدخله في شؤونها

/نائب وزير الخارجية الامريكي : صواريخ الحوثي على السعودية ايرانية الصنع

/الحرس الثوري الايراني يهدد بمنع صادرات النفط من دول المنطقة



خ.س



بنا 0509 جمت 05/07/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/07/05 - 13 : 08 AM