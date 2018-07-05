احوال الطقس في مملكة البحرين اليوم المنامة في 05 يوليو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله تعالى رطبا أحيانا وحارا خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 42 م والصغرى 31 م.

الرطوبة النسبية العظمى 95 % الصغرى 25%.



خ.س



بنا 0437 جمت 05/07/2018





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