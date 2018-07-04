لدى لقاء سموه برئيس الأمن العام ... محافظ الجنوبية يؤكد أهمية التعاون مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية المنامة في 4 يوليو / بنا / التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ الجنوبية اليوم بمقر المحافظة سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بحضور عدد من المسئولين بوزارة الداخلية.







وأشاد سمو المحافظ بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال الأمن في حفظ أمن وسلامة المواطنين ، بفضل توجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية مؤكداً حرص المحافظة على متابعة الأحوال الأمنية بالتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الإدارات المعنية بوزارة الداخلية .



وخلال اللقاء ، أشار سموه إلى أهمية وضع المرئيات المستقبلية وعرض الخطط اللازمة لتوفير الاحتياجات الأمنية في المناطق العمرانية الجديدة وبالشراكة والتنسيق مع رئاسة الأمن العام.



م.ف.ق/س.ي



بنا 1915 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/07/04 - 20 : 10 PM