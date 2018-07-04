الرئيس المصري يستقبل وفدا وزاريا من دولة الإمارات العربية المتحدة القاهرة في 4 يوليو/بنا/استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر الرئاسة بالقاهرة وفداً وزارياً من دولة الإمارات العربية المتحدة يضم كلاً من وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبد الله القرقاوي ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملي.







وأوضح المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي في تصريح له عقب الاستقبال أن اللقاء تطرق لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، لاسيما تبادل الخبرات وقصص النجاح في مؤسسات العمل الحكومي، عبر التعاون الفعال لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز وتطوير العمل الحكومي.





س.ي



بنا 1834 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/07/04 - 41 : 09 PM