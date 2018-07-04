الامارات ترسل 74 من الجرحى اليمنيين للعلاج في الهند على نفقتها أبوظبي في 4 يوليو / بنا / غادر 74 من الجرحى اليمنيين ومرافقيهم إلى الهند لتلقي العلاج في مستشفياتها على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات .







وذكرت وكالة انباء الامارات ان سفارة الامارات في نيودلهي اتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال الجرحى ووصولهم إلى المستشفيات للعلاج وشكلت عددا من اللجان للمتابعة و الإشراف والتواصل الدائم معهم وتوفير سبل الراحة لهم.



ويعاني الجرحى من إصابات نتيجة اعتداءات مليشيا الحوثي الإيرانية حيث تأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار الاهتمام الذي توليه قيادة الامارات بالشعب اليمني ورفع المعاناة عنه وتحسين ظروفه الإنسانية ومساندته في مواجهة الجرائم المرتكبة ضده من قبل المليشيا التابعة لإيران و تعكس ما يربط الشعبين الإماراتي واليمني من علاقات وثيقة وتمثل امتدادا للجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة للحد من معاناة الأشقاء.



وكانت الامارات قد قدمت عدة مبادرات تضمنت التكفل بعلاج / 1500 / من الجرحى اليمنيين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية الهند مع نفقات مرافقيهم بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.







س.ي/ع ذ



بنا 1826 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/04 - 47 : 09 PM