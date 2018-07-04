خفر السواحل تدعو ملاك السفن الصغيرة الى تركيب جهاز التعرف على السفن‎ تجنبا للعقوبات المنامة في 4 يوليو / بنا / أكدت قيادة خفر السواحل بأنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ملاك السفن الصغيرة الذين لم يقوموا بتركيب جهاز التعرف على السفن ، وذلك مع انقضاء الفترة الزمنية المقررة التي كانت ممتدة على مدى 18 شهراً من تاريخ تنفيذ القرار رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (13) لسنة 2007 ، بشأن تحديد شروط السلامة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً ، والذي يُلزم كل ربان سفينة أو مالكها أو مجهزها أو مستخدمها بوضع جهاز التعرف على السفن على ظهر كل سفينة صغيرة .







ودعت قيادة خفر السواحل ملاك السفن الصغيرة الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرار المذكور إلى الامتناع عن الإبحار قبل وضع الجهاز ، تجنباً للعقوبات والتدابير المنصوص عليها في القانون .



م.ف.ق/س.ي



بنا 1823 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/04 - 26 : 09 PM