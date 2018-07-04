ولي عهد ابو ظبي يجري مباحثات في استانا مع رئيس كازخستان أستانا في 4 يوليو / بنا / بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ورئيس كازخستان نور سلطان نزار باييف في استانا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات أوجه التعاون القائم بين الجهات والمؤسسات في كلا البلدين واكدا سعي البلدين إلى تنمية علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة المتجددة وغيرها من أوجه التعاون الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين .



وشددا على أهمية ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب إضافة إلى ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي في سبيل تحقيق السلام والأمان والتنمية في المنطقة والعالم.



وشهد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس الكازاخي نور سلطان نزار باييف توقيع اتفاقيتين الاولى حول نقل الأشخاص المحكـــوم عليهم بين البلدين والثانية تتعلق بالتعاون الثقافي ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بينهما وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.





س.ي



بنا 1818 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/04 - 23 : 09 PM