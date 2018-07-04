وزارة الصحة تدعو الراغبين في تأدية مناسك الحج لأخذ التطعيمات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة المنامة في 4 يوليو / بنا / دعت اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية بوزارة الصحة الراغبين في تأدية مناسك الحج لهذا العام 2018 ، إلى مراجعة المراكز الصحية التابعة لمنطقة سكنهم، مصطحبين معهم شهادة التطعيمات " كتيب التطعيم الأصفر" الخاص بتطعيماتهم، وذلك لأخذ التطعيمات الموصى بها للحج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، واستلام الكتيب الصحي الخاص بالحج والعمرة وقراءة ما به من إرشادات وتعليمات صحية مهمة، حيث تتوفر التطعيمات اللازمة للحج في جميع المراكز الصحية بمملكة البحرين، ويعطى للراغبين في تأدية مناسك الحج طوال أيام الأسبوع خلال الفترة الصباحية عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية، أما خلال الفترة المسائية فيعطى يوم الاثنين فقط .



كما أكدت اللجنة على المصابين بأمراض مزمنة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وغيرها، بضرورة مراجعة طبيبهم للاستشارات الطبية الخاصة بحالتهم الصحية، وأخذ الأدوية اللازمة لهذه الحالات خلال فترة تواجدهم في الديار المقدسة، مع ضرورة أخذهم للوصفات الطبية الخاصة بأدويتهم مصدقة من الطبيب المعالج، وذلك للإجراءات الخاصة بإدخال الأدوية للحجاج للديار المقدسة.



ومن أهم اللقاحات الموصى بها لموسم الحج هي لقاح المكورات السحائي الرباعي المقترن الذي يؤمن الحماية من التهاب السحائي الذي تسببه بعض الأنواع من البكتيريا النيسيرية ويوصى بإعطاء جرعة أخرى من هذا اللقاح للحجاج الذين تم تطعيمهم قبل 5 أعوام. ويوصى الحجاج أيضاً بأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية لحمايتهم من بعض أنواع فيروسات الأنفلونزا الموسمية الأكثر انتشاراً في الموسم. كما يتم إعطاء التطعيمات الأخرى حسب جداول التطعيمات الروتينية والإضافية للفئات المختلفة ويوصى بالتأكد من استكمال التطعيمات الأخرى حسب الحالة الصحية والفئة العمرية، وتؤكد اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية على ضرورة أخذ التطعيمات الخاصة بموسم الحج قبل السفر للديار المقدسة بأسبوعين على الأقل، وذلك لضمان أخذ التطعيمات مفعولها الوقائي.



ودعا رئيس اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية الدكتور إبراهيم فاروق عبيد حجاج بيت الله الحرام إلى قراءة الكتيب الصحي الخاص بالحج والعمرة الذي سوف يسلم لهم عند أخذهم التطعيمات وإجراءات الفحوصات الطبية بالمراكز الصحية، والمطبوعات الصحية الأخرى الخاصة بموسم الحج، والتي أثريت بالمعلومات الصحية المهمة، التي تُساعد الحجاج على رفع مستوى وعيهم الصحي وتجنب المخاطر الصحية، داعياً إلى ضرورة العمل بما فيها من تعليمات وإرشادات صحية مهمة حول الأمراض المزمنة والتطعيمات الموصى بها وأهميتها وبعض الحالات التي قد تحدث أثناء تأدية مناسك الحج مثل التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري والكسور والحروق والإغماء وغيرها.



وقد أكد الدكتور عبيد بأن اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية، وكذلك اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين على استعداد تام لتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج مملكة البحرين قبل سفرهم وأثناء تواجدهم بالديار المقدسة.



كما اكدت اللجنة التنسيقية للحج على وجود الكثير من المعلومات والارشادات الصحية العامة بالصفحة الألكترونية الخاصة باللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية بموقع وزارة الصحة الالكتروني www.moh.gov.bh/AR/Hajj وتدعو جميع الحجاج لمتابعة الموقع للاستفادة من المعلومات الصحية التي تسهم في أداء مناسكهم بيسر وسهولة إن شاء الله.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1745 جمت 04/07/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/07/04 - 54 : 08 PM